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Siirt Belediyesi 1000 Kişilik İftar Çadırı Kurdu

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Siirt Belediyesi, Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya'nın talimatıyla 15 Temmuz Meydanı'nda 1000 kişilik iftar çadırı kurdu. Ramazan ayı boyunca her gün sıcak yemek dağıtılacak.

Siirt Belediyesince 1000 kişilik iftar çadırı kuruldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya'nın talimatıyla 15 Temmuz Meydanı'nda kurulan çadırda ramazan ayı boyunca her gün iftarda sıcak yemek dağıtılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Kızılkaya, Siirt Belediyesi bünyesinde görev yapan aşçıların, hijyen kurallarına uygun olarak hazırladıkları yemeklerin misafirlere sunulacağını belirtti.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden Siirt Belediyesinin ramazan ayının her evde bolluk ve bereket içinde geçmesi için çaba sarf ettiğini ifade eden Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Dayanışma ve yardımlaşma duygularının yoğunlaştığı, kardeşlik bağlarının güçlendiği ve rahmetin bollukla dolduğu ramazan ayını yaşamak bizler için büyük bir mutluluk. Siirtli hemşehrilerimizin yanı sıra tüm İslam aleminin ramazanını tebrik ediyor, bu mübarek ayın ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. 1000 kişilik iftar çadırımız, ramazan boyunca hizmet vermeye devam edecek."

Kaynak: AA / Güncel

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