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Siirt Baykan'da ham madde yüklü tır devrildi; yangın söndürüldü, sürücü hafif yaralandı

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Siirt Baykan'da ham madde yüklü tır devrildi; yangın söndürüldü, sürücü hafif yaralandı
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Siirt Baykan'da meyve suyu ham maddesi yüklü tır, Üç Çeşme mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi ve yangın çıktı. Hafif yaralanan sürücü araçtan çıkarak yardım istedi; ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.

Siirt'in Baykan ilçesinde devrilen tırda çıkan yangın söndürüldü.

Ahmet B. idaresindeki 34 UHL 47 plakalı meyve suyu yapımında kullanılan ham madde yüklü tır, Baykan-Veyselkarani arasındaki Üç Çeşme mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Tırda yangın çıktı.

Kazada hafif yaralanan sürücü, araçtan çıkarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın sonucunda tır kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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