Sigara nedeniyle oksijen makinesine bağımlı kaldı; gençlerin ibret almasını istedi - Haberler

ŞIRNAK'ta 12 yaşından beri sigara içen ve akciğer hastalığı nedeniyle 5 yıldır da oksijen makinesine bağımlı yaşayan Mehmet Erener (56), 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü'nde gençlerin kendisinden ibret almasını istedi.

Gazi Paşa Mahallesi'nde oturan 9 çocuk babası Mehmet Erener, 5 yıl önce nefes darlığı sorunu yaşayınca Ankara'da doktora gitti. Akciğerinde sorun tespit edilen Erener'e, 12 yaşında çevresindekilere özenerek başladığı sigarayı bırakması tavsiye edildi. Ancak buna rağmen sigarayı bırakmayan Erener'in rahatsızlığı ilerledi, yatağa ve oksijen makinesine bağımlı hale geldi.

Arkadaşlarının yanına çıkamadığını, gezemediğini ifade eden Erener, "Piknik yapamıyoruz. Öyle bir duruma gelmişiz ki yatağa mahkum kalmışız bu sigara yüzünden. Gençlere tavsiyem, bu sigarayı içmesinler. Benim gibi yataklara düşmesinler. Sigara insanı öldürür" diye konuştu.