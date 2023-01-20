Sıfır otomobil alan vatandaş aracın içindeki bazı detayları görünce çılgına döndü

Sıfır otomobil alan genç şahıs arabanın içinde bazı parçaları eksik görünce duruma tepki gösterdi. Sıfırı 500 bin lira olan aracı yapan mühendise seslenen araç sahibi "Orada boşluk değil de teyp olabilirdi" dedi.

Son dönemde otomotiv sektöründe yaşana fiyat artışları vatandaşın belini bükerken sosyal medyada paylaşılan bir görüntü infial yarattı.

EKSİKLİKLERE İSYAN ETTİ

Sıfır araç teminindeki sorunlar henüz çözülememişken, bütçesini zorlayıp yeni araç alan bir vatandaş tatsız sürprizle karşılaştı. Sıfır araçlardaki donanım eksikliği iddiaları ortada dolaşırken aldığı sıfır araçla ilgili yaşadıklarını anlatan vatandaş isyan etti.

"İKİ TANE OYUNTU KOYMUŞLAR"

Binlerce lira verdiği aracın bazı yerlerinde eksiklik gören araç sahibi "Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Sorun ne biliyor musunuz? Şuraya iki tane oyuntu koymuşlar, bu oyuk mağara oyuntusu, burada radyo tarzı bir şey olması gerekiyordu diye düşünüyorum yani, hani bir şey olması lazım diye düşünüyorum. Oraya müzik dinlemek için bir şey koyabilirdiniz mühendisciğim, seni seviyorum" dedi. Videoyu gören vatandaş duruma tepki gösterdi.