Avustralya'da Plajda Dalgalara Kapılan Çin Vatandaşı Hayatını Kaybetti

SİDNEY, 2 Ocak (Xinhua) -- Avustralya'nın Sidney kenti yakınlarındaki bir plajda dalgalara kapılan bir Çin vatandaşı yaşamını yitirdi.

Çin'in Sidney Başkonsolosluğu cuma günü yaptığı açıklamada aktif takip ve yardım amacıyla ilgili taraflarla yakın temas halinde olduklarını bildirdi.

Avustralya basınında yer alan haberlere göre perşembe sabahı erken saatlerde 25 yaşında bir kadının Sidney'in doğusundaki Maroubra Plajı yakınlarında büyük bir dalgaya kapılarak denize sürüklendiği yönünde acil yardım çağrısı yapıldı. Çok sayıda kurumdan görevlilerin yer aldığı kurtarma çalışmaları sonucu bulunan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.