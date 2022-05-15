Side Antik Kenti civarındaki kaçak yapılar yıkılıyor - Haberler

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Side Antik Kenti civarındaki kaçak yapılar yıkılıyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Side Antik Kenti civarındaki kaçak yapılar yıkılıyor Antalya Side Antik Kenti civarındaki yıkım kararı alınan ancak mülk sahiplerinin mahkemeye başvurmaları nedeniyle ertelenen kaçak yapıların yıkım işlemleri bugün sona eriyor.

ANTALYA (İHA) - Side Antik Kenti civarındaki kaçak yapılar yıkılıyor

ANTALYA - Antalya Side Antik Kenti civarındaki yıkım kararı alınan ancak mülk sahiplerinin mahkemeye başvurmaları nedeniyle ertelenen kaçak yapıların yıkım işlemleri bugün sona eriyor.

Side Antik Kenti yakınında kaçak olduğu gerekçesiyle Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun yıkım kararı aldığı otel, motel, restoran, kafe ve bar gibi yapıların Manavgat Belediyesine bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkımına başlandı. Bazı mülk sahiplerinin mahkemeye başvurarak yürütmeyi durdurma kararı alması sonucunda yıkımların sezona sarkmasına neden olduğu öğrenildi. Mahkemenin esastan görüşmesinin ardından yıkımların yapıldığını, bugün yapılacak son rötuşlarla yıkımların son bulacağı belirtildi. Yıkımı yapılan yerlerdeki molozların tamamen kaldırılacağını belirten yetkililer, yıkım yapılan yerlerde yapılacak kazılarla tarihin gün ışığına çıkarılacağını, etraflarının çevrilerek görsel kirliliğin de ortadan kaldırılacağını dile getirdiler.

Öte yandan, bölgeye ziyarete gelen turistlerin çalışmaları izlemesi dikkatlerden kaçmadı.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu, Antalya, Otel, Side, Güncel, Haberler

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