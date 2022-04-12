ZONGULDAK (İHA) - - Şiddetli yağış sonrası liman sarıya boyandı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta sağanak sonrası liman sarıya boyandı.

Zonguldak'ta sağanak yağmurla beraber derelerin getirdiği çamur sebebiyle limanın içerisi adeta sarıya boyandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kent genelinde yapan sağanak yağmur etkisini sürdürdü. Yağmur yerini güneşli havaya bıraktı. Yağmurla birlikte Üzülmez ve Çaydamar derelerinin getirdiği çamur limanı sarı renge boyadı. Çamurla birlikte denizin rengi değişti. Her yağmur sonrası aynı manzaranın oluştuğunu ifade eden vatandaşlar, yağmurla birlikte derelerin getirdiği çöplerin de limana biriktiğini belirttiler.