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Şiddetli yağış sonrası liman sarıya boyandı

İhlas Haber Ajansı - Sertaç Özdemir - Güncel
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- Şiddetli yağış sonrası liman sarıya boyandı Zonguldak'ta sağanak sonrası liman sarıya boyandı.

ZONGULDAK (İHA) - - Şiddetli yağış sonrası liman sarıya boyandı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta sağanak sonrası liman sarıya boyandı.

Zonguldak'ta sağanak yağmurla beraber derelerin getirdiği çamur sebebiyle limanın içerisi adeta sarıya boyandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kent genelinde yapan sağanak yağmur etkisini sürdürdü. Yağmur yerini güneşli havaya bıraktı. Yağmurla birlikte Üzülmez ve Çaydamar derelerinin getirdiği çamur limanı sarı renge boyadı. Çamurla birlikte denizin rengi değişti. Her yağmur sonrası aynı manzaranın oluştuğunu ifade eden vatandaşlar, yağmurla birlikte derelerin getirdiği çöplerin de limana biriktiğini belirttiler.

Şiddetli yağış sonrası liman sarıya boyandı

Şiddetli yağış sonrası liman sarıya boyandı

Şiddetli yağış sonrası liman sarıya boyandı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Sertaç Özdemir - Güncel

Zonguldak, Liman, Güncel, Haberler

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