Çankırı'da şiddetli sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çankırı'da şiddetli sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

İhlas Haber Ajansı - Recep Arslan - Güncel
 - Güncelleme:

Çankırı'da şiddetli sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi Çankırı'da etkili olan şiddetli sağanak yağış sonrası bazı sokaklarda meydana gelen su baskınları vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Çankırı'da şiddetli sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

ÇANKIRI - Çankırı'da etkili olan şiddetli sağanak yağış sonrası bazı sokaklarda meydana gelen su baskınları vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kuvvetli sağanak yağış uyarısının yapıldığı Çankırı'da, etkili olan şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli sağanak yağış sebebi ile Çankırı il merkezinde bazı cadde ve sokaklarda su baskınları yaşandı. Vatandaşlar su baskınlarının yaşadığı sokaklarda zor anlar yaşadı. Yağış ile birlikte harekete geçen ekipler, su baskınlarının olduğu caddelerde tahliye çalışması yaptı. Sağanak yağış sebebiyle de Çankırı kent merkezinden geçen Tatlı Çay'ın da su seviyesi yükseldi. Çankırı Belediye Başkanı Hakkı Esen de ekipleri olumsuzluk yaşanmasını önlemek amacı ile yürüttüğü çalışmaları ve sel riskinin olduğu alanlarda incelemelerde bulundu.

Yapraklı ilçesinde de kuvvetli sağanak yağışı etkili oldu. Taşan dere vatandaşlar tarafından görüntülendi. Çerkeş ilçesinde de yağan dolu hayatı olumsuz etkiledi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Recep Arslan - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title