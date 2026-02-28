Haberler

Oyuncu İbrahim Yıldız son yolculuğuna uğurlandı

Oyuncu İbrahim Yıldız son yolculuğuna uğurlandı
Güncelleme:
Kartal'da 15 Ağustos'ta devrilen ağacın altında kalan genç oyuncu İbrahim Yıldız, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Yıldız, olay sonrası yoğun bakımda 6 aydır yaşam mücadelesi vermekteydi.

Şevval CİNDİR / İSTANBUL ( DHA) Kartal'da 15 Ağustos'ta şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kalan tiyatro ve dizi oyuncusu İbrahim Yıldız (27), Kartal Soğanlık Safa Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, 15 Ağustos günü saat 14.45 sıralarında Kartal Orta Mahalle Nur Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yola sürüklenen plastik tabureyi yakalamak için hamle yapan İbrahim Yıldız, şiddetli rüzgarın etkisiyle gövdesinden koparak yola devrilen ağacın altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından ağacın altından çıkarılan Yıldız'ın, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinde ağır yaralandığı belirlendi. Ambulansla hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınan Yıldız'ın, 6 aydır süren yaşam mücadelesini kaybettiği öğrenildi. Cenaze töreni Kartal Soğanlık Mahallesi'ndeki Safa Camii'nde ikindi namazı sonrası kılındı. Törene, Yıldız'ın ailesi sevenleri ve oyuncu arkadaşları Alina Boz, Miray Akay, Berk Ali Çatal da katıldı. Yıldız'ın cenazesi Soğanlık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
