Şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle ağaçlar devrildi
Gazi Mahallesi'nde devrilen ağaç Trafikte bekleyen araçlar Kapanan yol nedeniyle ambulansların ters yönden ilerlemesi Devrilen ağaçların kaldırılması ANKARA - Başkentte şiddetli rüzgar ve yağış sırasında bazı ağaçlar devrildi.
Gazi Mahallesi'nde devrilen ağaç
Trafikte bekleyen araçlar
Kapanan yol nedeniyle ambulansların ters yönden ilerlemesi
Devrilen ağaçların kaldırılması ANKARA - Başkentte şiddetli rüzgar ve yağış sırasında bazı ağaçlar devrildi.
AA / İbrahim Saykılı - Güncel