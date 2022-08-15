Şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle ağaçlar devrildi Gazi Mahallesi'nde devrilen ağaç Trafikte bekleyen araçlar Kapanan yol nedeniyle ambulansların ters yönden ilerlemesi Devrilen ağaçların kaldırılması ANKARA - Başkentte şiddetli rüzgar ve yağış sırasında bazı ağaçlar devrildi. Gazi Mahallesi'nde devrilen ağaç Trafikte bekleyen araçlar Kapanan yol nedeniyle ambulansların ters yönden ilerlemesi Devrilen ağaçların kaldırılması ANKARA - Başkentte şiddetli rüzgar ve yağış sırasında bazı ağaçlar devrildi. Güncel AA / İbrahim Saykılı Güncel Haberler

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