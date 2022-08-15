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Şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle ağaçlar devrildi

Gazi Mahallesi'nde devrilen ağaç Trafikte bekleyen araçlar Kapanan yol nedeniyle ambulansların ters yönden ilerlemesi Devrilen ağaçların kaldırılması ANKARA - Başkentte şiddetli rüzgar ve yağış sırasında bazı ağaçlar devrildi.

Gazi Mahallesi'nde devrilen ağaç

Trafikte bekleyen araçlar

Kapanan yol nedeniyle ambulansların ters yönden ilerlemesi

Devrilen ağaçların kaldırılması ANKARA - Başkentte şiddetli rüzgar ve yağış sırasında bazı ağaçlar devrildi.

AA / İbrahim Saykılı - Güncel

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