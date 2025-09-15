Haberler

Şiddete Karşı Mücadele: O.C. Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir sürücüyü uyaran babaya tokat atan şüpheli O.C.'nin İstanbul'da yakalandığını duyurdu. Bakan, çocukların gözü önünde gerçekleşen bu şiddetin toplum huzurunu tehdit ettiğini belirtti.

BAKAN YERLİKAYA: BABAYA TOKAT ATAN ŞÜPHELİYİ YAKALADIK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, " Kocaeli'nin Gebze ilçesinde; sokakta aşırı hız yapan sürücüyü uyaran babaya, okula götürdüğü çocuklarının gözü önünde tokat atan şüphelinin O.C. (33) olduğu tespit edilmiştir. Kocaeli Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası şüpheli İstanbul'da yakalanmıştır. Çocuklarının gözü önünde babaya şiddet uygulanması; yalnızca çocukların güven duygusunu değil, toplumumuzun huzurunu da doğrudan tehdit eden bir davranıştır. Toplum huzuruna kast edenlere, trafik güvenliğini hiçe sayan zorbalara karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın, biz gereğini yapalım" dedi.

