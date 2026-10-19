Sichuan'daki Baoxing ilçesi dev panda kaynaklarıyla ekoturizmi hızlandırıyor

Sichuan'daki Baoxing ilçesi dev panda kaynaklarıyla ekoturizmi hızlandırıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Yu'an kentine bağlı Baoxing ilçesi, dev panda kaynaklarını kullanarak ekoturizm geliştirme çalışmalarına hız veriyor. İlçede panda temalı turizm kapsamında eğitim gezileri ve oda kiralama hizmetleri sunuluyor.
BAOXİNG, 19 Ekim (Xinhua) -- Dev pandaların başlıca yaşam alanlarından biri olan Çin'in Baoxing ilçesi, dev panda kaynaklarını kullanarak ekoturizm geliştirme çalışmalarına hız veriyor.
Ülkenin güneybatısında bulunan Sichuan eyaletinin Yu'an kentine bağlı ilçede panda temalı turizm çerçevesinde eğitim gezileri ve oda kiralama hizmetleri sunuluyor.
Kaynak: Xinhua