Sichuan'da Meydana Gelen Heyelan: 29 Kişi Kayıp

YİBİN, 9 Şubat (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde cumartesi günü meydana gelen heyelanın ardından 29 kişiden haber alınamıyor.

Heyelan Yibin kentine bağlı Junlian ilçesindeki Jinping köyünde yerel saatle 11.50'de meydana geldi ve cumartesi gece yarısı itibarıyla 10 konut ve bir fabrika toprak altında kaldı.

Yaşanan doğal afet sonrası saat 15.30'da en yüksek seviye olan 1. Seviye jeolojik afet acil müdahalesi başlatıldı.

Acil kurtarma, yangın, kamu güvenliği, ulaşım, sağlık, telekomünikasyon, elektrik ve diğer birimler kurtarma çalışmalarını yürütmek ve çalışmalara yardımcı olmak üzere hızla olay yerine geldi.

Öğleden sonra heyelandan iki kişi kurtarıldı.