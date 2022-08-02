Sıcaktan bunalan çocukların eğlenceli serinliği - Sıcaktan bunalan çocukların eğlenceli serinliği Tokat'ın Erbaa ilçesinde sıcaktan bunalan çocuklar fıskiye altında eğlenerek serinledi. - Sıcaktan bunalan çocukların eğlenceli serinliği TOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesinde sıcaktan bunalan çocuklar fıskiye altında eğlenerek serinledi. Tokat'ta termometrelerin yükselmesi ile birlikte çocuklar serinlemenin yolunu aradı. Erbaa Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanına yaptırılan kuru havuzda fıskiyelerden yükselen sular çocuklar için eğlenceye dönüştü. Fıskiyelerin etrafında dolaşan, bir birleri ile şakalaşan çocuklardan bazıları kıyafetleri ile bazıları şortlar ile suya girdi. Renkli görüntülerin yaşandığı parkta çocukların eğlence dolu anları kameralara yansıdı. Güncel İhlas Haber Ajansı / Şaban Konyar Tokat Erbaa Güncel Haberler

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