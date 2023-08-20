Sıcak havada serinleten proje Erdemli Belediyesi kapalı pazar yerlerine ve hastane önüne, 'açık hava serinletme sistemi' kurdu Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde hissedilen hava sıcaklığı Mersin'de hayatı olumsuz etkilerken, Erdemli Belediyesi nüfusun yoğun olduğu noktalar için...

Sıcak havada serinleten proje

Erdemli Belediyesi kapalı pazar yerlerine ve hastane önüne, 'açık hava serinletme sistemi' kurdu

MERSİN - Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde hissedilen hava sıcaklığı Mersin'de hayatı olumsuz etkilerken, Erdemli Belediyesi nüfusun yoğun olduğu noktalar için serinleten bir projeyi hayata geçirdi.

Hava sıcaklığının neminde etkisiyle 40 dereceyi geçtiği Mersin'de, Erdemli Belediyesi vatandaşların yoğun olduğu kapalı pazar yerlerine ve hastane önüne, 'açık hava serinletme sistemi' kurdu.

Sıcak havalarda vatandaşların ve üreticilerin işlerini rahatlıkla yapabileceği bir ortam oluşturma gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, bu çerçevede açık hava serinletme sistemlerini kurduklarını vurguladı.

Başkan Tollu, "Erdemlimiz de kapalı Pazar yerlerimizde vatandaşlarımızın rahat bir şekilde alışveriş yapmaları için açık hava serinleme sistemi kurduk. Vatandaşlarımızın bu sıcaktan etkilenmemeleri adına, elimizden gelen her türlü gayreti sürdürüyoruz" diye konuştu.

Memnuniyetini dile getiren vatandaşlardan Mehmet Çetin de, "Kim yaptıysa çok güzel, emeklerine sağlık" diye konuştu.

Memnuniyetini ifade eden bir diğer vatandaş Hayrettin Arslan ise "Felaket yanıyoruz, serinletme sistemi güzel, memnunuz" diye konuştu.