SİBERAY'dan 'dolandırıcılık' uyarısı - Haberler

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SİBERAY'dan 'dolandırıcılık' uyarısı

Demirören Haber Ajansı - Fatih Poyraz - Güncel
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SİBERAY'dan 'dolandırıcılık' uyarısı

EMNİYET Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (SİBERAY), son dönemde özellikle cep telefonlarına gönderilerin mesajlar ile sosyal medyadan yapılan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

EMNİYET Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (SİBERAY), son dönemde özellikle cep telefonlarına gönderilerin mesajlar ile sosyal medyadan yapılan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

SİBERAY'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, cep telefonlarına gelen aldatıcı mesajlara karşı dikkat edilmesi gerektiği belirtilerek, "Bayram ikramiyeniz tanımlandı, hemen onaylayın' şeklinde gönderilen mesajlar ve linkler, kişisel ve finansal bilgilerinizi ele geçirme amaçlıdır. Bu tür mesaj ve içeriklere itibar etmeyin" denildi.Ayrıca bağış ve yardım toplama dolandırıcılığa karşı da dikkatli olunması istenerek, "Bağış ya da yardım toplamaya çalışan sahte sosyal medya hesaplarına ve mesaj yoluyla iletilen sahte linklere karşı dikkatli olun. Doğrulayamadığınız taraflarla kişisel bilgilerinizi paylaşmayın" ifadeleri kullanıldı.

 


Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Güncel

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Dolandırıcılık, Güncel, Haberler

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