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Siber suç operasyonlarında son 5 günde 327 şüpheli yakalandı, 137'si tutuklandı

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İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 327 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Yakalanan şüphelilerin 137'si tutuklandı, 75'i hakkında adli kontrol uygulandı; diğerlerinin işlemleri sürüyor.

İçişleri Bakanlığı: Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 5 günde polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 327 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin 137'si tutuklandı. 75'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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