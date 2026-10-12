Siber suç operasyonlarında son 5 günde 327 şüpheli yakalandı, 137'si tutuklandı

Siber suç operasyonlarında son 5 günde 327 şüpheli yakalandı, 137'si tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 327 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Yakalanan şüphelilerin 137'si tutuklandı, 75'i hakkında adli kontrol uygulandı; diğerlerinin işlemleri sürüyor.
İçişleri Bakanlığı: Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 5 günde polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 327 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin 137'si tutuklandı. 75'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı