Siber Suç Operasyonlarında 334 Şüpheli Yakalandı

Siber Suç Operasyonlarında 334 Şüpheli Yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 58 ilde yürütülen siber suçlarla mücadele operasyonlarında 334 şüphelinin yakalandığını ve ruhsatsız silahlarla birlikte birçok dijital materyal ele geçirildiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 58 ilde siber suçlara yönelik 10 gündür devam eden operasyonlarda 334 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; 25 il merkezli toplam 58 ilde son 10 günde siber suçlarla mücadele operasyonları düzenlendi. Polis ekipleri tarafından yürütülen operasyonlarda 334 şüpheli yakalandı, ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden 170'i tutuklandı, 86'sı hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Yapay zeka destekli oltalama (phishing) siteleri üzerinden dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunduğu, kumar oynatma ve para nakline aracılık ettiği, vatandaşları mobil bankacılık hesaplarına erişerek haksız kazanç sağladığı tespit edilen şüphelilerin haklarında; 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Yasa dışı bahis', 'Çevrim içi çocuk müstehcenliği', 'Nitelikli hırsızlık', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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