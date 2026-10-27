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Siber Güvenlik Kurulu toplantısında, Dijital Egemenlik Stratejisinde belirlenen hedefler doğrultusunda alınan kararların ilgili kurumlarca hayata geçirilmesi kararlaştırıldı

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Siber Güvenlik Kurulu toplantısında, Dijital Egemenlik Stratejisinde belirlenen hedefler doğrultusunda alınan kararların ilgili kurumlarca hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.

Siber Güvenlik Kurulu toplantısında, Dijital Egemenlik Stratejisinde belirlenen hedefler doğrultusunda alınan kararların ilgili kurumlarca hayata geçirilmesi kararlaştırıldı

Kaynak: AA
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