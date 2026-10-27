Siber Güvenlik Kurulu toplantısında, Dijital Egemenlik Stratejisinde belirlenen hedefler doğrultusunda alınan kararların ilgili kurumlarca hayata geçirilmesi kararlaştırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siber Güvenlik Kurulu toplantısında, Dijital Egemenlik Stratejisinde belirlenen hedefler doğrultusunda alınan kararların ilgili kurumlarca hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.
Siber Güvenlik Kurulu toplantısında, Dijital Egemenlik Stratejisinde belirlenen hedefler doğrultusunda alınan kararların ilgili kurumlarca hayata geçirilmesi kararlaştırıldı
Kaynak: AA