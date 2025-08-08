Siber Güvenlik Eğitiminde Sertifika Töreni Gerçekleştirildi

Kamu Siber Güvenlik Derneği tarafından düzenlenen "Uygulamalı Sızma Testi Eğitimi" sertifika töreniyle tamamlandı.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) işbirliğiyle düzenlenen eğitimde, penetrasyon testlerinin sistem güvenliğini artırmadaki rolüne, siber tehditlere karşı önleyici stratejiler geliştirilmesinde kritik öneme dikkat çekildi.

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi (TSGK) Genel Koordinatörü Alparslan Kesici, TOBB ETÜ'deki sertifika töreninde yaptığı konuşmada, TSGK olarak üye firmalarıyla beraber bu tür eğitimleri desteklediklerini ifade ederek, siber güvenliğin bir milli egemenlik konusu olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin savunma sanayisinde olduğu gibi siber güvenlik alanında da kendi özgün platformlarını geliştirmesinin önemine işaret eden Kesici, "Şu anda Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesinin 260 tane üyesi ve 400'ü aşkın yerli ürünü var ve bu ürünler de birçok kurumda kullanılıyor." dedi.

TSGK olarak 2 hafta sonra Alanya'da 10 günlük bir siber güvenlik dikey uzmanlık kampı yapacaklarını bildiren Kesici, buradaki hedeflerinin bu disiplinleri, bu dikey uzmanlık eğitimlerini farklı alanlara taşımak ve alandaki yetkinliği artırmak olduğunu belirtti.

Kesici, eğitime katılan gençlere, özellikle açık kaynak platformlarına geçmelerini, kendi özgün ürünlerini geliştirmelerini tavsiye ederek, ürün ve fikirlerini marka haline getirmek için TSGK'ya her zaman başvurabileceklerini, kapılarının her zaman açık olduğunu söyledi.

TOBB ETÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Olgun Değirmenci de bilgi toplumunun güvenlik ihtiyacının, konvansiyonel güvenlik anlayışından daha farklı olduğuna değinerek, Kamu Siber Güvenlik Derneği tarafından düzenlenen eğitimlerin önemine dikkati çekti.

Değirmenci, "Bugün çok daha farklı tekniklerle, çok daha derin siber dolandırıcılık yöntemleriyle karşı karşıyayız. Kamu Siber Güvenlik Derneğinin bu etkinliğinin önemi gün geçtikçe artmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

"Hala çok fazla uzman açığı var"

Kamu Siber Güvenlik Derneği Başkanı Dr. Nurullah Celal Uslu, derneğin önce güvenlik felsefesiyle, kamu kurumlarından başlayarak güvenlik çemberini genişletip bütün bireylere ulaştırmayı hedeflediğini ifade etti.

Uslu, "Türkiye'de siber güvenlik alanında hala çok fazla uzman açığı var. Dernek olarak bu yüzden yola çıktık. Sadece eğitim vermekle kalmayıp, yerli ve milli siber güvenlik bilincini her bireye ulaştırmak ve bu konuda farkındalığı artırmak istiyoruz." dedi.

Türkiye'nin dijital geleceğini güvence altına alacak, bilgili ve donanımlı insan kaynağını artırmayı amaçladıklarını belirten Uslu, "Yerli ve milli siber güvenlik anlayışını güçlendirmeyi ve öncelikle bu alanda gerçekten bilen, düşünen ve sorgulayan bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Siber güvenlik, sadece bir teknoloji alanı değil, bir vatan görevidir." diye konuştu.

Uslu, siber güvenlik eğitim serisine devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Sertifika töreni, katılımcılara sertifikaların takdim edilmesi ve siber güvenlik alanında ödüllü bir yarışma ile sona erdi.