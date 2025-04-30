Şi Cinping'den İran'daki Patlama İçin Taziye Mesajı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, İran'ın Basra Körfezi kıyısında yer alan Şehid Recai Limanı'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a taziye mesajı gönderdi.

Devlet Başkanı Şi, mesajında, ağır can kaybına yol açan patlama nedeniyle derin üzüntü duyduklarını belirterek, Çin hükümeti ve halkı adına, yakınlarını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara ve afetten etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, dün Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, patlamada hayatını kaybedenler için İran hükümetine ve kurbanların ailelerine başsağlığı dilemişti.

İran'da limandaki patlama

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Şehid Recai Limanı'nda, 26 Nisan'da öğle saatlerinde şiddetli bir patlama meydana gelmişti.

Limandaki bazı konteynerlerin patlamasıyla meydana gelen olayda son olarak can kaybının 70'e ulaştığı, yaralı sayısının da 1000'i aştığı bildirilmişti.

Olay bölgesinden gelen görüntülerde ise limanın bir kısmının büyük hasar aldığı görülmüştü.

İranlı yetkililer, patlamanın sabotaj olduğuna dair şu ana kadar herhangi bir bulgu edinmediklerini açıklamıştı. İçişleri Bakanı İskender Mumini, patlamanın "ihmalden" kaynaklandığını söylemişti.

Patlama sonrası çıkan yangın 2 gün devam eden çalışmaların ardından söndürülmüştü.