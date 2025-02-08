Ege'de deprem fırtınası sürerken 3 kentimizde ürküten görüntü

Depremlerin ardından bu görüntüler arttı! 3 kentimiz diken üstünde
Trump'ın ateşkes planı Ukrayna'da deprem etkisi yarattı

Trump'ın ateşkes planı Ukrayna'da deprem etkisi yarattı
2 polis memurunu bıçaklayan saldırgan: İsteyerek yaptım, polislere sinir oluyorum

Ekip otosunda 2 polisi bıçaklayan saldırgan ifadesiyle şoke etti
Ferdi Tayfur'un oğluna miras bırakmama nedeni ortaya çıktı: 'Böbreğimi geri ver' paylaşımı şoke etti

Ferdi Tayfur'un oğluna miras bırakmama nedeni ortaya çıktı

Shibing Ejderha Feneri Dansı, Kültürel Bir Simge Haline Geldi

Shibing Ejderha Feneri Dansı, Kültürel Bir Simge Haline Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in Guizhou eyaletinde bulunan Shibing ilçesinde gerçekleştirilen ejderha feneri dansı, bayramların vazgeçilmez bir parçası olarak yerel kültürün önemli bir temsilcisi haline geldi ve çok sayıda turisti cezbetmeye devam ediyor.

SHİBİNG, 8 Şubat (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin bölgesel somut olmayan kültürel mirası olan "Shibing ejderha feneri dansı", eyaletin Qiandongnan Miao ve Dong Özerk İli'ne bağlı Shibing ilçesinde bayram havasında geçen ve havai fişek gösterileri arasında fantastik performansıyla öne çıkan bir danstır. Son yıllarda ejderha feneri geçit töreni Shibing'in kültürel bir simgesi haline geldi ve bayramlarda çok sayıda turiste ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
img

Hiç acımaları yok! Eksi puandaki takıma yağmur gibi gol attılar
img

Aylar sonra takıma dönmek istedi, aldığı yanıtla yıkıldı
img

Haldeki fiyat etiketini gösteren esnaf duruma isyan etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sivasspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu

İşte Sivasspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri
Çocuğunuzda epilepsi olabilir

Çocuğunuzda epilepsi olabilir
Napoli kabul etti: Osimhen'e çılgın teklif

Osimhen'e çılgın teklif
'Tabuta sığmayan şehit' olarak bilinen Şehit Selçuk Paker'in yeni görüntüleri

Tabuta sığmayan şehidin yeni görüntüleri
Ferdi Kadıoğlu, bu sezon bir daha forma giyemeyecek

Bu sezon bir daha forma giyemeyecek
Hastane rezaleti büyüyor! Sandalyede can veren yaşlı adamın yakınından dehşete düşüren sözler

Sandalyede can veren yaşlı adamın yakınından dehşete düşüren sözler

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.