Shenzhou-24 ekibi Tang Hongbo, Wu Yi ve Pakistanlı Ali görev öncesi eğitim gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Shenzhou-24 uzay görevinin mürettebatını oluşturan Çinli astronotlar Tang Hongbo ve Wu Yi ile Pakistanlı astronot Muhammed Zişan Ali, görev öncesinde kapsamlı eğitimlerden geçti. Eğitimler, astronotların görev öncesi hazırlığının bir parçası oldu.
JİUQUAN, 25 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Shenzhou-24 uzay görevinin mürettebatını oluşturan Çinli astronotlar Tang Hongbo ve Wu Yi ile Pakistanlı astronot Muhammed Zişan Ali, görev öncesinde kapsamlı eğitimlerden geçti.
Kaynak: Xinhua