Çin'in Shenzhou-21 Mürettebatı Dünya'ya Dönmeye Hazırlanıyor

JİUQUAN, 28 Mayıs (Xinhua) -- Shenzhou-21 mürettebatı, perşembe günü düzenlenen devir teslim töreniyle Çin uzay istasyonunun kontrolünü Shenzhou-23 mürettebatına devretti.

Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı, Shenzhou-21 mürettebatının planlanan tüm görevleri tamamladığını açıkladı.

Ajans, Shenzhou-21'in üç astronotunun önümüzdeki günlerde Shenzhou-22 uzay aracıyla Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Dongfeng iniş alanına döneceğini bildirdi.

Mürettebatın dönüşü öncesinde, astronotları karşılamaya yönelik olarak iniş alanı ve ilgili tüm sistemlerde son hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğü belirtildi.

