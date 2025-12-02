Haberler

Çin'in Shenzhou-20 Uzay Aracı, Dünya'ya Mürettebatsız Dönecek

Çin'in Shenzhou-20 Uzay Aracı, Dünya'ya Mürettebatsız Dönecek
Güncelleme:
Çin İnsanlı Uzay Ajansı, Shenzhou-20 uzay aracının dünya dönüşünün mürettebatsız olarak gerçekleştirileceğini açıkladı. Uzay çöpü nedeniyle oluşan çatlak pencere nedeniyle alternatif acil dönüş prosedürleri kullanılmıştır.

BEİJİNG, 2 Aralık (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı Sözcüsü Ji Qiming, Shenzhou-20 uzay aracının Dünya'ya mürettebatsız döneceğini söyledi. An itibarıyla ülkenin uzay istasyonuna kenetlenmiş durumdaki uzay aracının görüş penceresine uzay çöpünün çarpmış olmasından kuşku duyuluyor.

Shenzhou-20 ile Dünya'ya dönecek olan üç astronot, olayın ardından 14 Kasım'da Shenzhou-21 ile güvenli şekilde Dünya'ya dönmüştü.

Yörüngedeki mürettebata yeni bir dönüş aracı sağlamak için 25 Kasım'da Shenzhou-22'yi fırlatan Çin, insanlı uzay programı tarihinde ilk kez bir acil durum fırlatması gerçekleştirmiş oldu.

Ji, kısa süre önce CCTV'ye verdiği röportajda, 6 ay uzayda kalacak olan Shenzhou-21 mürettebatının, bir sonraki uzay yürüyüşü görevinde çatlak pencereyi inceleyebileceklerini belirtti. Ekibin Shenzhou-22'nin getirdiği özel cihazları kullanarak pencereye koruyucu işlemler uygulayabileceklerini kaydeden Ji, Dünya'da bu prosedüre yönelik yürütülen doğrulama testlerinin sürdüğüne dikkat çekti

5 Kasım'da planlanan dönüşlerinden bir gün önce pencerenin kenarında üçgen şeklinde boya benzeri bir iz fark eden Shenzhou-20 mürettebatı, çeşitli açılardan ve farklı ışıklar altında bu izin fotoğraflarını çekti. İstasyonun robot kolu kullanılarak kameralarla dış çekim de yapıldı.

Söz konusu izin daha sonra "derinlemesine ilerleyen çatlak" olarak tanımlandığını kaydeden Çin Uzay Teknolojisi Akademisi'nden insanlı uzay aracı sistemi baş tasarımcısı Jia Shijin, "İlk belirlemelere göre çatlağa yol açan uzay çöpünün boyutunun bir milimetreden az olduğu ancak son derece yüksek hızla çarptığı düşünülüyor" dedi.

İlk incelemenin ardından yer ekiplerinin kapsamlı simülasyon ve testler yürüttüğünü belirten Jia, bağımsız doğrulama için iki araştırma kurumuna aerodinamik testler yaptırıldığını ifade etti.

En kötü senaryoda çatlağın büyüyerek dış camın ayrılmasına neden olabileceğini kaydeden Ji, iç kısımdaki basınç sızdırmazlık camının arızalanmasına yol açabilecek bu durumun, kabinin basınçsız kalmasına ve yüksek hızlı gazların içeri girmesine sonuç verebileceğini vurguladı.

Astronotların güvenliğine öncelik veren Çin, tarihi bir kararla alternatif dönüş ve acil durum fırlatma prosedürlerini tercih etti.

Ji, Shenzhou-20'nin mürettebatsız dönüş misyonunun, sonraki misyonlar için anlamlı gerçek dünya deney verileri elde edilmesini sağlayacağını söyledi.

Shenzhou-21 uzay aracıyla uzaya dört fare gönderilmişti. Çin Astronot Araştırma ve Eğitim Merkezi'nden Wu Dawei, farelerin deneyler için yörüngede 5-7 gün kalmalarının planlandığını ancak sürenin yaklaşık iki haftaya çıktığını ifade etti. Wu, farelerin Shenzhou-20 mürettebatıyla sağlıklı şekilde Dünya'ya döndüğünü söyledi.

