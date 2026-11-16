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Shenzhen yeşil kalkınmada ilerledi, kentte 1.350 park bulunuyor

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Shenzhen yeşil kalkınmada ilerledi, kentte 1.350 park bulunuyor
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Ağustos ayında yayımlanan rapora göre Shenzhen, yüksek kaliteli yeşil kalkınmada büyük ilerleme kaydetti; kentin orman örtüsü oranı yüzde 39, nehir ve göllerin ekolojik kıyı şeridi oranı yüzde 65 oldu. Kentte 6.870'ten fazla tür kayıt altına alındı; 1.350 park bulunuyor.

SHENZHEN, 16 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen kenti, son yıllarda yüksek kaliteli yeşil kalkınma alanında büyük ilerleme kaydetti.

"Bir Uyum Kenti: İnsanlık ve Doğa Arasındaki Uyumlu Birlikteliğin Shenzhen Uygulaması" başlığıyla ağustos ayında yayımlanan rapora göre, kentin orman örtüsü oranı yüzde 39'a, nehir ve göllerin ekolojik kıyı şeridi oranı yüzde 65'e, doğal kıyı şeridi koruma oranı ise yüzde 43,8'e ulaştı.

Kent genelinde bugüne kadar 6.870'ten fazla tür kayıt altına alınırken, ulusal koruma altındaki kritik türlerin sayısı 208'e çıktı.

1.350 parka sahip olan kentte kişi başına düşen yeşil alan miktarı ise 14,8 metrekareye yükseldi.

Kaynak: Xinhua
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