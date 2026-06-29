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Albüm: Çin'in Shenzen Kentinde 3d Yazıcılar Günlük Yaşamın Vazgeçilmezi Haline Geldi

Albüm: Çin'in Shenzen Kentinde 3d Yazıcılar Günlük Yaşamın Vazgeçilmezi Haline Geldi
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Çin'in Shenzhen kentinde tüketici tipi 3D yazıcılar, laboratuvar teknolojisinden çıkarak eğitim, girişimcilik ve kişisel üretim gibi alanlarda yaygın kullanılan popüler ürünler haline geldi.

BEİJİNG, 29 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Shenzen'de son yıllarda tüketici tipi 3D yazıcılar, laboratuvarlara özgü niş bir ileri teknoloji olmaktan çıkarak popüler tüketici ürünlerine dönüştü.

Söz konusu cihazlar, kişisel tasarım ve üretim projelerinden eğitime, girişimcilik inovasyonundan büyük ölçekli üretime kadar pek çok farklı alanda yaygın olarak kullanılıyor.

Kaynak: Xinhua
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