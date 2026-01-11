Haberler

Albüm: Çin'in Shenyang Kentinde Buz ve Kar Manzaralı Açık Hava Kaplıcaları Yoğun İlgi Görüyor

Albüm: Çin'in Shenyang Kentinde Buz ve Kar Manzaralı Açık Hava Kaplıcaları Yoğun İlgi Görüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in Liaoning eyaletindeki Shenyang kenti, zengin doğal kaynaklarını kullanarak kış turizmini kaplıca deneyimleri ile bir araya getiriyor. Bu benzersiz deneyim, ülke genelinden ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

SHENYANG, 11 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletine bağlı Shenyang, zengin doğal kaynaklarını kullanarak buz ve kar etkinliklerini kaplıca deneyimleriyle birleştiriyor. Kentteki kaplıcalar, sunduğu benzersiz kış turizmi deneyimiyle ülke genelinden ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
ABD'nin İran'a yönelik müdahale tehdidi İsrail'i yüksek alarm durumuna geçirdi

İsrail yüksek alarm durumuna geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Siren çaldı, derbi yarım kaldı! İtfaiyecilerin refleksi 'Helal olsun' dedirtti

İtfaiyecilerin refleksi "Helal olsun" dedirtti
Motorine 1 lira 8 kuruş zam geliyor

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Okkalı bir zam geliyor
Sürgündeki Rıza Pehlevi'den İran'daki protestoculara çağrı: Sokakları terk etmeyin

İç savaş kapıda! Komşuyu ABD değil sürgündeki isim yakacak
Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler: Seni bitiririm

Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler
Siren çaldı, derbi yarım kaldı! İtfaiyecilerin refleksi 'Helal olsun' dedirtti

İtfaiyecilerin refleksi "Helal olsun" dedirtti
Bahar Şahin başını örtüp Şeyma Subaşı'nı tiye aldı

Ünlü oyuncu başını örtüp Şeyma Subaşı'nı tiye aldı
Babaanne ve 2 torununun öldürüldüğü vahşetin görüntüleri ortaya çıktı! Her şey 3 dakika sürmüş

3 dakikada 3 cinayet! Vahşet saniye saniye kameraya yansıdı