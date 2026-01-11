Albüm: Çin'in Shenyang Kentinde Buz ve Kar Manzaralı Açık Hava Kaplıcaları Yoğun İlgi Görüyor
Çin'in Liaoning eyaletindeki Shenyang kenti, zengin doğal kaynaklarını kullanarak kış turizmini kaplıca deneyimleri ile bir araya getiriyor. Bu benzersiz deneyim, ülke genelinden ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
SHENYANG, 11 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletine bağlı Shenyang, zengin doğal kaynaklarını kullanarak buz ve kar etkinliklerini kaplıca deneyimleriyle birleştiriyor. Kentteki kaplıcalar, sunduğu benzersiz kış turizmi deneyimiyle ülke genelinden ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel