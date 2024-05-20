Shenyang İmparatorluk Sarayı'nın çeşitli görüntüleri
Shenyang İmparatorluk Sarayı, Beijing'deki Yasak Şehir dışında Çin'de bulunan tek kraliyet sarayı bina kompleksi olarak öne çıkıyor. Mukden Sarayı olarak da anılan Shenyang İmparatorluk Sarayı, Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang'da bulunan popüler bir turizm adresi. Saray, Qing Hanedanlığı'nın (1644-1911) kurucuları Nurhaci ve Huang Taiji tarafından yaptırıldı. 60.000 metrekarelik bir alana yayılan sarayda Qing Hanedanlığı döneminden kalma 114 benzersiz binada 500'den fazla oda bulunuyor. İnşası ilk olarak 1625 yılında başlayan sarayın tamamlanması 160 yıldan fazla sürdü. Saray, istisnai tarihi ve sanatsal öneminden dolayı 2004 yılında Dünya Mirası Listesi'ne eklendi. Saray, günümüzde müze olarak işlev görüyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shenyang'dan bildiriyor. (XHTV)
Shenyang İmparatorluk Sarayı'nın çeşitli görüntüleri
Shenyang İmparatorluk Sarayı, Beijing'deki Yasak Şehir dışında Çin'de bulunan tek kraliyet sarayı bina kompleksi olarak öne çıkıyor.
Mukden Sarayı olarak da anılan Shenyang İmparatorluk Sarayı, Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang'da bulunan popüler bir turizm adresi.
Saray, Qing Hanedanlığı'nın (1644-1911) kurucuları Nurhaci ve Huang Taiji tarafından yaptırıldı.
60.000 metrekarelik bir alana yayılan sarayda Qing Hanedanlığı döneminden kalma 114 benzersiz binada 500'den fazla oda bulunuyor.
İnşası ilk olarak 1625 yılında başlayan sarayın tamamlanması 160 yıldan fazla sürdü.
Saray, istisnai tarihi ve sanatsal öneminden dolayı 2004 yılında Dünya Mirası Listesi'ne eklendi.
Saray, günümüzde müze olarak işlev görüyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shenyang'dan bildiriyor. (XHTV)