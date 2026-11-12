Sheinbaum, Trump'ın gümrük tehdidine kuzey sınırına göçmen kafilesi ulaşmadı dedi

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Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'ye doğru yola çıkan göçmen gruplarını durdurmaması halinde Meksika'ya uygulanan gümrük vergilerini iki katına çıkaracağı yönündeki tehdidine, "Başkan Trump göreve geldiğinden bu yana kuzey sınırına hiçbir göçmen kafilesi ulaşmadı." yanıtını verdi.

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında konuşan Sheinbaum, Trump'ın, Meksika'nın göçmen akınını durdurmaması halinde gümrük vergilerini iki katına çıkarmakla tehdit etmesine değindi.

Sheinbaum, Trump'ın ülkesini hedef alan sözlerine tepki göstererek, "Başkan Trump göreve geldiğinden bu yana kuzey sınırına hiçbir göçmen kafilesi ulaşmadı. Büyük çoğunluğu, Meksika'nın ABD sınırını geçemeyeceklerini öğrendikten sonra kendi ülkelerine geri dönüyor." ifadelerini kullandı.

Meksika'nın güneyinde halihazırda iki düzensiz göçmen kafilesinin bulunduğunu belirten Sheinbaum, Chiapas eyaletine bağlı Arriaga kentindeki kafilenin başlangıçta 500 ila 600 kişiden oluştuğunu ancak sayının 100'ün altına düştüğünü açıkladı.

Sheinbaum, Meksika makamlarının göçmenleri ABD'ye girişte karşılaşabilecekleri zorluklar konusunda bilgilendirdiğini ve kendilerine ülkelerine güvenli şekilde dönmeleri ya da belirli koşullar altında Meksika'da kalmaları için seçenekler sunduğunu kaydetti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Orta Amerikalı yaklaşık 2 bin göçmenden oluşan kafile, ABD Başkanı Trump'a karşı Demokratların yasama organının kontrolünü kazandığı seçimlerden bir hafta sonra, Washington yönetiminin göç politikalarında değişiklik yapacağı umuduyla 10 Kasım'da yola çıkmıştı.

Kaynak: AA