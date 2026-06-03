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Meksika lideri Sheinbaum'dan ABD'nin Meksiko Büyükelçisi Johnson'a: "İç işlerimize karışma"

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Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin Meksiko Büyükelçisi Ronald Johnson'ın kartellere ilişkin açıklamalarına tepki göstererek, ülkesinin iç işlerine müdahale edilmemesini istedi ve egemenlik vurgusu yaptı.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin Meksiko Büyükelçisi Ronald Johnson'ın açıklamalarına tepki göstererek, ülkesinin iç işlerine müdahale edilmemesini istedi.

Ulusal Saray'da düzenlenen günlük basın toplantısında konuşan Sheinbaum, ABD'nin Meksiko Büyükelçisi Johnson'ın ülkedeki kartellere ilişkin açıklamalarını değerlendirdi.

Sheinbaum, Johnson'a egemenlik hatırlatmasında bulunarak, "Büyükelçinin ikili ilişkiler çerçevesinde kalmasının ve ülkemizin iç işlerine saygı duymasının önemli olduğunu hatırlatmak gerekiyor, çünkü Meksika'nın meseleleri yalnızca Meksikalılara aittir. Büyükelçi iç işlerimize karışmasın." dedi.

Meksika'nın yurt dışındaki büyükelçilerinin görev yaptıkları ülkelerin iç siyasi meseleleri hakkında yorum yapmadığını belirten Sheinbaum, "Anayasamız, halkların kendi kaderini tayin hakkını, karşılıklı saygıyı ve içişlerine müdahale edilmemesi ilkesini açıkça ortaya koymaktadır." ifadesini kullandı.

ABD'li Büyükelçi Johnson, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kartellere karşı yürütülen mücadele bizi bölmemeli, aksine birleştirmeli. Sınırın her iki tarafındaki insanlar da güven ve huzur içinde yaşamayı hak ediyor. Bu ortak güvenlik sorununu siyasi bir tartışmaya dönüştürmek yerine, işbirliğimizi güçlendirmeye ve vatandaşlarımızı korumaya odaklanmalıyız."

Sheinbaum, 1 Haziran'daki açıklamasında, ülkesine yönelik "medya saldırısı ve sosyal medya kampanyalarının" arkasında ulusal ve uluslararası muhafazakar çevrelerin bulunduğunu savunarak, ABD'yi Meksika'nın iç işlerine müdahale etmeye çalışmakla suçlamıştı.

ABD'de nisanda açıklanan iddianamede, Sinaloa Valisi Ruben Rocha Moya'nın da aralarında bulunduğu 10 Meksikalı eski ve mevcut yetkili, Sinaloa karteline uyuşturucu kaçakçılığına yardım etmek ve ABD'ye uyuşturucu sevkiyatını kolaylaştırmakla suçlanmış, bir kısmının Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum'un partisi Ulusal Yenilenme Hareketi (MORENA) ile ilişkili olduğu öne sürülmüştü.

ABD, Sinaloa Karteli'ni "yılda 100 bin Amerikalının" ölümüne neden olan sentetik uyuşturucu fentanilin önde gelen tedarikçisi olmakla suçluyor.

Kaynak: AA / Sinan Doğan
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