Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

BEİJİNG, 19 Kasım (Xinhua) -- Shanghai İşbirliği Örgütü üyesi ülkeler için Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen rahim ağzı kanserinin önlenmesi ve kontrolü uzmanlık eğitim programı, 18 Kasım 2026.

Salı günü başlayan program, 26 Kasım'a kadar devam edecek. Program, Beijing ve Shenzhen kentlerinde düzenleniyor. (Fotoğraf: Zhang Yuwei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua