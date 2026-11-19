Shanghai İşbirliği Örgütü ülkeleri için rahim ağzı kanseri eğitimi Beijing'de başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Shanghai İşbirliği Örgütü üyesi ülkeler için Beijing'de düzenlenen rahim ağzı kanserinin önlenmesi ve kontrolü uzmanlık eğitim programı 18 Kasım 2026'da başladı. Salı günü başlayan ve 26 Kasım'a kadar sürecek program, Beijing ve Shenzhen kentlerinde gerçekleştiriliyor.
BEİJİNG, 19 Kasım (Xinhua) -- Shanghai İşbirliği Örgütü üyesi ülkeler için Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen rahim ağzı kanserinin önlenmesi ve kontrolü uzmanlık eğitim programı, 18 Kasım 2026.
Salı günü başlayan program, 26 Kasım'a kadar devam edecek. Program, Beijing ve Shenzhen kentlerinde düzenleniyor. (Fotoğraf: Zhang Yuwei/Xinhua)
Kaynak: Xinhua