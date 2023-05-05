Shanghai İşbirliği Örgütü Dışişleri Bakanları Toplantısı Hindistan'ın Goa Kentinde Düzenleniyor
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GOA, 5 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang (sağdan dördüncü), Hindistan'ın Goa kentinde düzenlenen Shanghai İşbirliği Örgütü dışişleri bakanları toplantısına katıldı, 5 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)
GOA, 5 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang (sağdan dördüncü), Hindistan'ın Goa kentinde düzenlenen Shanghai İşbirliği Örgütü dışişleri bakanları toplantısına katıldı, 5 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel