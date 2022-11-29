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Shanghai Disneyland Faaliyetlerini Durdurdu

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Shanghai Disneyland Faaliyetlerini Durdurdu

SHANGHAİ, 29 Kasım (Xinhua) -- Shanghai Disneyland tema parkından yapılan bir açıklamaya göre, Shanghai Disneyland pandemi önleme ve kontrol şartlarının yerine getirilmesi amacıyla Salı gününden itibaren geçici olarak kapanacak.

Shanghai Disneyland Faaliyetlerini DurdurduÇin'in doğusundaki Shanghai'da yer alan Disney Dünyası Mağazası'nda oyuncak satın alan turistler, 10 Haziran 2022. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua) 

SHANGHAİ, 29 Kasım (Xinhua) -- Shanghai Disneyland tema parkından yapılan bir açıklamaya göre, Shanghai Disneyland pandemi önleme ve kontrol şartlarının yerine getirilmesi amacıyla Salı gününden itibaren geçici olarak kapanacak.

Shanghai Disneyland bünyesinde bulunan Disneytown, Wishing Star Park ve iki tema parkı oteli normal faaliyetlerine devam edecek.

Açıklamada, tema parkının, faaliyetine yeniden başlama tarihi teyit edilir edilmez konuklarına bilgi vereceği ve bu zaman zarfında kapanmadan etkilenen tüm konuklarına iade veya değişim imkanı sunacağı belirtildi.

Shanghai Belediyesi Sağlık Komisyonu'na göre, Pazartesi günü kentte yerel olarak bulaşmış 20 yeni Kovid-19 vakası ve 158 semptomsuz vaka kaydedildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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