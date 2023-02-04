Üye Girişi
Haberi Paylaş

Shanghai Disneyland'deki Bahar Festivali Etkinlikleri Ziyaretçileri Cezbediyor

Güncel Haberler

Shanghai Disneyland'de, Tavşan Yılı için bir ay boyunca devam edecek kutlama etkinlikleri düzenleniyor.

Shanghai Disneyland'de, Tavşan Yılı için bir ay boyunca devam edecek kutlama etkinlikleri düzenleniyor.

Kutlamalar kapsamında tavşan karakterleri, fenerler, özel bir havai fişek gösterisi ve daha fazlası ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

SES (İngilizce): JOE SCHOTT, Shanghai Disneyland Başkanı:

"Gördüğünüz gibi en yoğun günde bile herkes harika vakit geçiriyor çünkü herkesi eğlendirmek için daha fazla eğlence ve olağanüstü gösteriler sunuyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Disneyland Shanghai Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title