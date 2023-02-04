Shanghai Disneyland'deki Bahar Festivali Etkinlikleri Ziyaretçileri Cezbediyor

Shanghai Disneyland'de, Tavşan Yılı için bir ay boyunca devam edecek kutlama etkinlikleri düzenleniyor.

Shanghai Disneyland'de, Tavşan Yılı için bir ay boyunca devam edecek kutlama etkinlikleri düzenleniyor.

Kutlamalar kapsamında tavşan karakterleri, fenerler, özel bir havai fişek gösterisi ve daha fazlası ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

SES (İngilizce): JOE SCHOTT, Shanghai Disneyland Başkanı:

"Gördüğünüz gibi en yoğun günde bile herkes harika vakit geçiriyor çünkü herkesi eğlendirmek için daha fazla eğlence ve olağanüstü gösteriler sunuyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor. (XHTV)