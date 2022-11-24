Shanghai Disneyland Cuma Günü Yeniden Açılıyor

SHANGHAİ, 24 Kasım (Xinhua) -- Resmi bir açıklamaya göre, Shanghai Disneyland tema parkı Cuma günü yeniden açılacak ve biletler Perşembe gününden itibaren satın alınabilecek.

Çin'in doğusundaki Shanghai'da bir turist, Shanghai Disneyland'in girişinde poz veriyor, 3 Kasım 2021. (Fotoğraf: Ding Ting/Xinhua)

SHANGHAİ, 24 Kasım (Xinhua) -- Resmi bir açıklamaya göre, Shanghai Disneyland tema parkı Cuma günü yeniden açılacak ve biletler Perşembe gününden itibaren satın alınabilecek.

Tema parkı kontrollü bir kapasite ile yeniden açılacak. Bazı alanlar, performanslar, yemek alanları ve dükkanlar geçici olarak kapalı olmayı sürdürecek veya azaltılmış kapasite ile faaliyete geçecek. Ziyaretçiler tüm bilgileri Shanghai Disney Resort'un resmi uygulamasında kontrol edebilecek.

Shanghai Disney Resort'tan yapılan açıklamaya göre tüm ziyaretçilerin, yeşil Shanghai sağlık karekodunu sunması, vücut sıcaklıklarını ölçtürmesi, maske takması ve güvenli mesafeyi koruması dahil olmak üzere Kovid-19 kontrol tedbirlerine harfiyen uyması gerekiyor.

Shanghai Disneyland ziyaretçilerin son 48 saatte alınmış bir negatif nükleik asit testi sonucu, tesislerin diğer kesimlerini ziyaret edenlerin ise önceki 72 saatte alınmış negatif test sonuçlarını sunması gerekiyor.

Shanghai Disney Resort, Kovid-19 kontrol gereklilikleri nedeniyle 31 Ekim 2022'de geçici olarak kapatılmıştı. Disneytown, Wishing Star Park ve tema otelleri 17 Kasım'da yeniden açılmıştı.