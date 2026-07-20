Albüm: Shanghai'da Düzenlenen Yapay Zeka Konferansında Somutlaştırılmış Yapay Zeka Ürünleri Öne Çıktı

SHANGHAİ, 20 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 2026 Dünya Yapay Zeka Konferansı, 200'den fazla sağlayıcıya genel amaçlı somutlaştırılmış yapay zeka ürünlerini sergiledikleri rekabetçi bir platform sundu.

Genel amaçlı bir zeka sistemi olarak tanımlanan bu ürünler, robotların çeşitli görevleri yerine getirmesine ve farklı uygulama senaryolarına uyum sağlamasına olanak tanıyor.

Kaynak: Xinhua