Albüm: Çin'in Shanghai Kentinde Düzenlenen Amerika Kıtası'nın Antik Medeniyetleri Sergisi Ziyaretçilerini Ağırlıyor
Çin'in Shanghai kentinde, Meksika, Peru ve Çin kültür kurumlarından derlenen 1.129 eserin yer aldığı 'Dünya Ağacının Tepesinde: Amerika Kıtası'nın Antik Medeniyetleri' sergisi başladı. Sergi, 14 Kasım 2027'ye kadar açık kalacak.
SHANGHAİ, 10 Temmuz (Xinhua) -- Dünya Ağacının Tepesinde: Amerika Kıtası'nın Antik Medeniyetleri sergisi, perşembe günü Çin'in Shanghai kentinde başladı.
Meksika, Peru ve Çin'in kültür kurumlarından bir araya getirilen 1.129 eserin sergilendiği etkinlik, 14 Kasım 2027 tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.
Kaynak: Xinhua