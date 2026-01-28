Albüm: Çin'deki Shanghai Bilim ve Teknoloji Müzesi İki Yıllık Yenilemenin Ardından Ziyarete Açılıyor

SHANGHAİ, 28 Ocak (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde bulunan Shanghai Bilim ve Teknoloji Müzesi, iki yılı aşkın süredir devam eden kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından deneme açılışını gerçekleştirdi. Salı günü düzenlenen etkinliğine, sınırlı sayıda ziyaretçi ve medya mensupları katıldı.

Müze, Bahar Bayramı süresince deneme açılışı kapsamında ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.