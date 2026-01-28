Haberler

Albüm: Çin'deki Shanghai Bilim ve Teknoloji Müzesi İki Yıllık Yenilemenin Ardından Ziyarete Açılıyor

Güncelleme:
SHANGHAİ, 28 Ocak (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde bulunan Shanghai Bilim ve Teknoloji Müzesi, iki yılı aşkın süredir devam eden kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından deneme açılışını gerçekleştirdi. Salı günü düzenlenen etkinliğine, sınırlı sayıda ziyaretçi ve medya mensupları katıldı.

Müze, Bahar Bayramı süresince deneme açılışı kapsamında ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Kaynak: Xinhua / Güncel
