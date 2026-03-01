Haberler

Shakespeare eseri "Windsor'un Şen Kadınları" müzikal olarak izleyiciyle buluştu

William Shakespeare'in klasik 'Windsor'un Şen Kadınları' oyunu, Selim Bayraktar'ın yönetmenliğinde müzikal olarak sahnelendi. Özgün besteleri ve modern sahne diliyle izleyicilere eğlenceli bir deneyim sunmayı amaçlayan yapıma ilgi büyük oldu.

KAİSANAT yapımı "Windsor'un Şen Kadınları" müzikalinin prömiyeri, UNIQ İstanbul'da gerçekleştirildi.

William Shakespeare'in komedi türünde yazdığı oyun, Selim Bayraktar'ın yönetmenliğinde müzikal olarak seyirciyle buluştu.

Müzikalde aynı zamanda Bayraktar "Falstaff" karakterini canlandırdı. Modern sahne dili, özgün besteler ve farklı koreografilerle yeniden yorumlanan yapım, entrika, zeka ve kadın dayanışmasını merkezine alıyor.

İlk gösteriminde tüm biletleri tükenen müzikalde, "Dr. Caius" rolünde Hakan Bulut, "Rahip Evans" rolünde ise Tuna Orhan sahnede yer alıyor.

Yapım, Shakespeare'in mizahını çağdaş bir anlatımla harmanlayarak izleyiciye hem eğlenceli hem de görkemli bir tiyatro deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Yaklaşık 120 dakika süren müzikalde ayrıca Ömer Alper İzci, Ahmet Burak Bacınoğlu, Salih Bayraktar, Aykut Taşkın, Kerem Atasavun, Osman Ataseven, Alper Haliloğlu, Yasin Sağkal, Uğur Dayal, Rafiz Mehdizade, Gökay Gökçakıl ve Umut İkizler rol alıyor.

