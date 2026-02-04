Siirt SGK İl Müdürü İlbaş, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Siirt Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Abdulcelil İlbaş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

İlbaş, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" fotoğrafını seçen İlbaş, "Portre"de ise Cem Özdel'in "Rastgeldi" karesini tercih etti.

İlbaş, "Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "İnsanlar ve bombalar", "Spor"da Mehmet Futsi'nin "Yüzücü", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu" ve "Günlük Hayat"ta Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" fotoğraflarına oy verdi.

Anadolu Ajansının Gazze başta olmak üzere dünyanın her yerinde büyük bir özveriyle faaliyet gösterdiğini ifade eden İlbaş, AA'nın hayatın her alanından haberleri gündeme getirdiğini söyledi.

"Fotoğraf seçimine baktığımızda Anadolu Ajansının özellikle Gazze'deki mazlumların sesini dünyaya duyurmak için nasıl bir çaba içerisinde olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu çabaları gösterirken de birçok arkadaşımız zorluklarla karşılaşıyor, zor şartlarda çalışıyor. Ayrıca Türkiye'nin dünyaya olan mesajlarını net bir şekilde sunuyor. Anadolu Ajansının bu beğeniye sunulan yılın karelerini incelediğimde gerçekten çok etkilendim. Çünkü dünyadan güzellikler de var, olumsuzluklar da acılar da var." diyen İlbaş, oylamada emeği geçen herkese teşekkür etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.