Haberler

Siirt'te, Yalova'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden avukat için basın açıklaması

Siirt'te, Yalova'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden avukat için basın açıklaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt'te, Yalova'daki silahlı saldırıda hayatını kaybeden SGK İl Müdürlüğü avukatı Zekeriya Polat için Türk Büro-Sen tarafından basın açıklaması yapıldı. Temsilci Dönmez, Polat'ın ölümüne yönelik soruşturmanın takipçisi olacaklarını belirtti.

Siirt'te, Yalova'da silahlı saldırıda hayatını kaybeden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü avukatı Zekeriya Polat için basın açıklaması yapıldı.

Türk Büro-Sen İl Temsilciliğince, SGK İl Müdürlüğü önünde düzenlenen basın açıklamasına bazı kurum çalışanları da katıldı.

Türk Büro-Sen İl Temsilcisi Kerem Dönmez, yaptığı açıklamada, mesai arkadaşları Polat'a Allah'tan rahmet, ailesi ve mesai arkadaşlarına sabır diledi.

Polat'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmanın takipçisi olacaklarını belirten Dönmez, "Şiddet normalleştirilemez. Kamu görevlilerine yönelik saldırılar ağırlaştırılmış cezalarla karşılık bulmalıdır." dedi.

Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel
Halep'te YPG'li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı

Suriye yeniden karıştı! Otobüslere ateş açtılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehmet Akif Ersoy ile ilgili skandal yeni ifade: 'Doğruluk mu cesaret mi' oyunu sonrası ilişki iddiası

Akif'le ilgili yeni iddialar! Şişe çevirme oyunu rezillikle bitmiş
Trump keseyi açtı: Greenland adasını almak için vatandaşlara servet ödeyecek

Trump Greenland adasını almak için vatandaşlara servet ödeyecek
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Çevredekilere saldıran şahsı, 9 polis güçlükle gözaltına aldı

Dünya bu adamı konuşuyor! 9 polis güçlükle etkisiz hale getirdi
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili skandal yeni ifade: 'Doğruluk mu cesaret mi' oyunu sonrası ilişki iddiası

Akif'le ilgili yeni iddialar! Şişe çevirme oyunu rezillikle bitmiş
Testi pozitif çıkan Aleyna Tilki'nin avukatından 'duman' savunması

Testi pozitif çıkan Aleyna Tilki'nin avukatından ilginç savunma
Fenerbahçe'den Sörloth için yeni hamle

Fenerbahçe'den Sörloth için yeni hamle