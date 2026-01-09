Siirt'te, Yalova'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden avukat için basın açıklaması
Siirt'te, Yalova'daki silahlı saldırıda hayatını kaybeden SGK İl Müdürlüğü avukatı Zekeriya Polat için Türk Büro-Sen tarafından basın açıklaması yapıldı. Temsilci Dönmez, Polat'ın ölümüne yönelik soruşturmanın takipçisi olacaklarını belirtti.
Türk Büro-Sen İl Temsilciliğince, SGK İl Müdürlüğü önünde düzenlenen basın açıklamasına bazı kurum çalışanları da katıldı.
Türk Büro-Sen İl Temsilcisi Kerem Dönmez, yaptığı açıklamada, mesai arkadaşları Polat'a Allah'tan rahmet, ailesi ve mesai arkadaşlarına sabır diledi.
Polat'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmanın takipçisi olacaklarını belirten Dönmez, "Şiddet normalleştirilemez. Kamu görevlilerine yönelik saldırılar ağırlaştırılmış cezalarla karşılık bulmalıdır." dedi.