Sezgin Tanrıkulu: "Türkiye'nin, Hükümetinizin Bu Işid Sevdasından Vazgeçmesi Lazım"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, "29 Aralık'ta Yalova'da üç polis memuru şehit edildi. Sonrasında 21 ilde birden operasyon yapıldı, 300'den fazla kişi yakalandı. Peki, operasyon için üç polis memurunun şehit olması mı gerekiyordu? Türkiye'nin, hükümetinizin bu IŞİD sevdasından vazgeçmesi lazım" dedi.

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TBMM Genel Kurulu'nda konuştu. Tanrıkulu, şunları söyledi:

"Önergenin kendisi bile travma edici gerçekten, bilmiyorum okudunuz mu? İçerik bakımından bile burada okurken travmaya uğruyoruz. Bir de IŞİD'in gerçekten Suriye'de ve Türkiye'de yaptıklarını bir kez daha hatırlayalım, bizim yaşadıklarımızın ne anlama geldiğini ancak o zaman anlarsınız. Niye bunları AK Parti Grubu'na özellikle söylüyorum? Bakın, Kobane Kürtlerde ve Türkiye'de önemli bir travmadır ve bu travmayı halen anlayamamış bir AK Parti iktidarıyla karşı karşıyayız. Bakın, Kobane sınırına kadar gelmiş, Türkiye sınırına kadar gelmiş caniler var. 300 bin Kürt göç etmek zorunda kalmış, binlercesi büyük tehdit altında ama ona rağmen Türkiye sınırlarını kapatan AK Parti iktidarı, oraya yardımın gitmesini engelleyen AK Parti iktidarı ve orada katliamın eşiğine gelmiş olan Kürtler.

"AK Parti'nin tarihinde ağır bir sabıka var, o sabıkalar üzerine yeni sabıkalar ekliyorsunuz IŞİD ile birlikte"

Ne oluyor, biliyor musunuz? Geçen hafta sözcünüz açıklama yaptı. Barack Obama, Washington'dan arıyor Erdoğan'ı, diyor ki 'Mürşitpınar Sınır Kapısı'nı aç.' Ondan sonra açıldı ve peşmerge 300 kilometre aşarak Habur'dan oraya Kürtlere IŞİD saldırısı bakımından yardıma gitti. Buradan AK Parti'nin yardım etmediği, sınırı kapattığı o sınırlardan peşmerge geçerek IŞİD'e karşı savaştı. Bakın, AK Parti'nin tarihinde böyle ağır bir sabıka var. Şimdi o sabıkalar üzerine yeni sabıkalar ekliyorsunuz IŞİD ile birlikte. Bunları yapmayın.

"Kürtleri duygusal olarak bu Cumhuriyet'ten uzaklaştırmayın"

Bakın, Kürtler Türkiye'de bu Cumhuriyet'in yurttaşlarıdır. 20 milyon Kürt var, onların ortak duygusu ve vicdanı, bugün Suriye'de yaşayanlarla birlikte atıyor. Ortak vicdanımızdır bizim, o duygu halindeyiz. Sadece bizler değil, Türkiye'de, bütün dünyada Kürtlerin kalbi Rojava'dadır, Suriye'dedir. Buna ses çıkarmayan, oradaki canilere destek olan bir iktidar anlayışı var. Bundan vazgeçin. Bakın, teröre karşıyız, şiddete karşıyız, tamam ama yapmayın bunu gerçekten. Kürtleri duygusal olarak bu Cumhuriyet'ten uzaklaştırmayın. 2015 yılına kadar burada 50 kere konuştuk, IŞİD'e nasıl destek olduğunuzu anlattık. Bakın, burada Yargıtay kararı var, size okuyabilirim, isterseniz de verebilirim. 2015'te Yargıtay kararı diyor ki "IŞİD' diye bir terör örgütü Türkiye'de tanımlanmamış.' O zamana kadar. Ne diyordu Başbakanınız? 'Eylem yapmadan yakalayamıyoruz.' Çünkü örgüt olarak tanımlamamıştı. Böyle bir ortam.

"Hükümetinizin bu IŞİD sevdasından vazgeçmesi lazım"

İki-üç kilometre ötemizde IŞİD'in beyleri, IŞİD'in ağaları Ezidi, Arap kızlarını, Alevi kızları köle yaptılar. Keçiören'de, hemen yanı başımızda. Hiç bu hikayelerden etkilenmediniz mi gerçekten? Çocukken pazarlardan alındı, getirildi ve sadece Keçiören'de, sadece orada değil, Sincan'da, Gölbaşı'nda kaç çocuk yakalandı derin internet ağları üzerinden? Bunlar Türkiye'de oldu. Bakın, daha da var ve birçok hücrede bunlar yapılıyor. Son cümlemi söyleyeceğim: 29 Aralık'ta Yalova'da üç polis memuru şehit edildi. Allah rahmet eylesin, anıları önünde saygıyla eğiliyorum. Peki, ne oldu? Sonrasında 21 ilde birden operasyon yapıldı, 300'den fazla kişi yakalandı. Peki, operasyon için üç polis memurunun şehit olması mı gerekiyordu? Soruyorum: Olması mı gerekiyordu. Türkiye'nin, hükümetinizin bu IŞİD sevdasından vazgeçmesi lazım diyorum."