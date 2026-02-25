Sezgin Tanrıkulu, İçişleri Bakanı Çiftçi'ye, Uyuşturucu Operasyonlarının Detaylarını Sordu

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye, son 10 günde yapılan uyuşturucu operasyonlarının detaylarına ilişkin soru önergesi verdi, operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddelerin nereden Türkiye'ye giriş yaptığı yönünde elde edilen somut bulgular olup olmadığını sordu.

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen narkotik operasyonlarını Meclis gündemine taşıdı.

Tanrıkulu, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Tanrıkulu, önergenin gerekçesinde şunları söyledi:

"İçişleri Bakanlığı tarafından kamuoyuna yapılan açıklamada, son 10 günde 75 ilde koordine edilen operasyonlarda 958 kg uyuşturucu maddeyle 1 milyon 263 bin 58 adet uyuşturucu hap ele geçirildiği, bin 699 şüphelinin yakalandığı, 888'inin tutuklandığı ve 246'sı hakkında adli kontrol kararı verildiği belirtilmiştir. Ayrıca operasyonlara 2 bin 500 ekip, 6 bin 325 personel, 17 hava aracı ve 38 narkotik dedektör köpeğinin katıldığı ifade edilmiştir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve uyuşturucuyla mücadelede yürütülen çalışmaların kapsamının anlaşılabilmesi amacıyla aşağıdaki soruların yanıtlanması önem arz etmektedir."

CHP'li Tanrıkulu, Bakan Çiftçi'ye, son 10 günde 75 ilde koordine edilen operasyonlarda ele geçirilen 958 kilogram uyuşturucu maddenin tür dağılımını, ele geçirilen 1 milyon 263 bin 58 adet uyuşturucu hapın çoğunluğunun hangi etken maddeyi içerdiğini, operasyonlarda yakalanan bin 699 şüpheliden 888'inin tutuklanması kararının gerekçeleri arasında en sık rastlanan suç isnatlarını sordu.

Operasyonlara katılan 2 bin 500 ekip, 6 bin 325 personel, 17 hava aracı ve 38 narkotik dedektör köpeğinin illere göre dağılımını da soran Tanrıkulu'nun diğer soruları şöyle:

"Ele geçirilen 958 kg uyuşturucu maddenin yaklaşık kaç milyon TL değerinde olduğu Bakanlığınızca hesaplanmış mıdır? Hesaplanmış ise bu rakam nedir? Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddelerin nereden Türkiye'ye giriş yaptığı yönünde elde edilen somut bulgular var mıdır? Bu operasyonlarda uluslararası bağlantılı şüpheli veya örgütlü yapıya dair tespit edilen bir durum olmuş mudur? Varsa hangi ülke/ülkelerle irtibat tespit edilmiştir? Son 10 günde 75 ilde bu kadar yüksek miktarda uyuşturucu ele geçirilmesi, Bakanlığınızın genel uyuşturucu yakalama istatistiklerinde yüzde kaçlık bir artışa tekabül etmektedir?"

"Uyuşturucuyla mücadele hedefleri arasında yıllık toplam yakalama miktarı ne kadardır"

Operasyonlarda kullanılan 17 hava aracının türü, bu araçların operasyonlardaki katkısı nedir? 38 narkotik dedektör köpeğinin operasyonlardaki başarı oranı (pozitif uyarı sayısı / toplam arama sayısı) yaklaşık olarak nedir? Köpeklerin hangi ırklardan oluştuğu ve eğitim süreleri hakkında bilgi verebilir misiniz? Bu operasyonun öncesinde (son altı ayda) benzer ölçekte (50+ il, 500+ kg+) kaç adet ülke çapında narkotik operasyonu düzenlenmiştir? Karşılaştırmalı olarak bu operasyonun büyüklüğü nasıldır? Ele geçirilen miktarın bu kadar yüksek olmasının temel sebebi Bakanlığınızca nasıl değerlendirilmektedir? Operasyonlar neticesinde kamuoyuna duyurulan rakamların dışında, hala devam eden soruşturmalarda ele geçirilmesi muhtemel ek uyuşturucu miktarı hakkında bir tahmininiz var mıdır? Uyuşturucuyla mücadelede önleyici kolluk faaliyetleri (okul çevresi denetimleri, riskli mahalle taramaları, gençlik merkezleri istihbaratı vb.) bu operasyonun hazırlık aşamasında ne ölçüde etkili olmuştur? Bakanlığınızın 2026 yılı uyuşturucuyla mücadele hedefleri arasında yıllık toplam yakalama miktarı ne kadardır?

Yakalanan bin 699 şüphelinin profiline dair istatistiki bilgi verebilir misiniz? Operasyonlarda kullanılan 6 bin 325 personelin büyük kısmının Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri dışındaki birimlerden (asayiş, terörle mücadele, göçmen kaçakçılığı vb.) takviye edildiği anlaşılmaktadır. Bu takviye personelinin narkotik operasyonlarına özel eğitimi ne ölçüde sağlanmıştır? Bakanlığınızın uyuşturucuyla mücadelede önleme ve farkındalık çalışmalarına ayırdığı bütçe ve personel kaynağı, yakalama odaklı operasyonlara kıyasla hangi orandadır? Son üç yılda bu oranlarda bir değişim olmuş mudur? Ele geçirilen 1 milyon 263 bin 58 adet uyuşturucu hapın önemli bir kısmının Captagon türü olduğu kamuoyunda sıkça dile getirilmektedir. Bu hapların Suriye veya Orta Doğu kökenli olma ihtimali yönünde elde edilen istihbarat bulguları nelerdir ve bu güzergahlara yönelik ek tedbirler alınmakta mıdır? Bu tür ülke çapında eş zamanlı büyük operasyonların yılda kaç kez tekrarlanması planlanmaktadır? Bakanlığınızın 2026 yılı için öngördüğü benzer ölçekli operasyon sayısı ve hedeflenen toplam uyuşturucu yakalama miktarı nedir?"

Kaynak: ANKA