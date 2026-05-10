CHP'li Tanrıkulu, Anneler Günü Dolayısıyla Rojin Kabaiş ve Gülistan Doku'nun Annesini Ziyaret Etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Anneler Günü dolayısıyla Gülistan Doku ve Rojin Kabaiş'in annelerini ziyaret ederek, kaybolan çocuklarının akıbetinin aydınlatılması için adalet talebinde bulundu.

(DİYARBAKIR) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Anneler Günü dolayısıyla Rojin Kabaiş ve Gülistan Doku'nun annesini ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır'da İl Başkanı Mehmet Berk ve Kadın Kolları Başkanı Güler Koçyiğit ile Anneler Günü dolayısıyla, Van'da göl kıyısında cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ve Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun annesini ziyaret etti.

Tanrıkulu, bir annenin evladına kavuşma umudunu ayakta tutması kadar güçlü bir duygu olmadığını belirterek "Ancak bu topraklarda pek çok anne, çocuklarının akıbetini öğrenebilmek ve adalete ulaşabilmek için ağır bir mücadele veriyor. Gülistan ve Rojin'in akıbetinin aydınlatılması yalnızca ailelerinin değil, hepimizin vicdani sorumluluğudur. Bu annelerin adalet talebi, hepimizin ortak talebidir. Anneler Günü'nde bir kez daha ifade etmek isterim ki evlatları için mücadele eden bütün annelerin yanındayız. Gülistan Doku ve Rojin Kabaiş için adalet sağlanana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
