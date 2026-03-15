Haberler

Sezgin Tanrıkulu: "Adli Tıp'tan Verilen "Cezaevinde Kalamaz' Raporlarına Rağmen İnfaz Ertelemesi Uygulanmadığı İddiaları Doğru Mu?"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e, " Türkiye'de ceza infaz kurumlarında bulunan hasta mahpusların toplam sayısı kaçtır? Adli Tıp Kurumu tarafından verilen 'Cezaevinde kalamaz' raporlarına rağmen infaz ertelemesi uygulanmadığı iddiaları doğru mudur? Ağır hasta mahpusların insani ve sağlık koşullarına uygun biçimde infazlarının ertelenmesi veya alternatif infaz yöntemlerinin uygulanması yönünde bir yasal veya idari düzenleme planlanmakta mıdır" sorularını sordu.

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, hasta tutukluların durumunu Meclis gündemine taşıdı. Tanrıkulu, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Tanrıkulu, önergenin gerekçesinde, insan hakları savunucuları tarafından yapılan açıklamalarda, cezaevlerinde bulunan çok sayıda mahpusun ağır hastalıklarla mücadele ettiği, bazı mahpusların tedaviye erişimde ciddi güçlükler yaşadığı ve sağlık durumlarının cezaevi koşullarında giderek ağırlaştığının ifade edildiğini aktardı.

Hasta mahpuslara ilişkin infazın ertelenmesi, tedaviye erişim ve insan onuruna yakışır infaz koşullarının sağlanmasının, hem ulusal mevzuat hem de uluslararası insan hakları sözleşmeleri bakımından devletin sorumluluğu altında olduğunu belirten Tanrıkulu, "Ancak kamuoyuna yansıyan bilgiler, cezaevlerinde bulunan bazı ağır hasta mahpusların cezaevi koşullarında yaşamlarını sürdürmek zorunda kaldıkları, sağlık raporlarına rağmen infaz ertelemesi veya tahliye süreçlerinin geciktiği yönünde ciddi endişelere yol açmaktadır" ifadelerini kullandı.

CHP'li Tanrıkulu'nun, Bakan Gürlek'e soruları şöyle:

"Türkiye'de ceza infaz kurumlarında bulunan hasta mahpusların toplam sayısı kaçtır? Bu mahpuslardan kaçı ağır hasta kategorisinde değerlendirilmektedir? Son beş yıl içinde sağlık gerekçesiyle infazı ertelenen veya tahliye edilen mahpus sayısı kaçtır? Cezaevlerinde bulunan hasta mahpusların hastanelere sevk süreçlerinde yaşanan gecikmelere ilişkin Bakanlığınıza ulaşan şikayet sayısı kaçtır? Adli Tıp Kurumu tarafından verilen 'Cezaevinde kalamaz' raporlarına rağmen infaz ertelemesi uygulanmadığı iddiaları doğru mudur? Ceza infaz kurumlarında bulunan mahpusların düzenli sağlık kontrolü ve tedaviye erişiminin sağlanması için Bakanlığınız tarafından yürütülen özel bir program bulunmakta mıdır? Ağır hasta mahpusların insani ve sağlık koşullarına uygun biçimde infazlarının ertelenmesi veya alternatif infaz yöntemlerinin uygulanması yönünde bir yasal veya idari düzenleme planlanmakta mıdır? İnsan hakları örgütleri tarafından dile getirilen hasta mahpusların durumuna ilişkin sorunların çözümü için sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleriyle yürütülen bir çalışma bulunmakta mıdır?"

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

