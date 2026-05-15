Seydişehir'de Seyyid Harun Veli anılıyor

Seydişehir'de Seyyid Harun Veli Hazretleri'nin vefatının 706. yıl dönümü dolayısıyla panel, kortej yürüyüşü ve resim sergisi gibi etkinlikler düzenlendi.

Anma programı ilk gününde Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda, "Horasan'dan Seydişehir'e Kutlu Yolculuk, Seyyid Harun Veli" konulu panel düzenlendi.

Tarihçi Ercan Arslan'ın moderatörlüğünü yaptığı panelde, akademisyenler, Seyyid Harun Veli'nin Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasındaki rolü konularında katılımcılara bilgiler verildi.

İkinci gün ise programlar Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde kortej yürüyüşü ile başladı.

Kortej yürüyüşüne AK Parti Konya Milletvekili Hasan Ekici, Seydişehir Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı, Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ile ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaş katıldı.

Seyyid Harun Veli Cami önünde tamamlanan yürüyüşün ardından NEÜ Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü öğrencilerinin Seyyid Harun Veli Resim Sergisi açıldı.

Anma etkinlikleri cuma namazı ve yemek ikramın ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun
