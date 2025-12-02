Seyyid Burhaneddin'in 781. Vefat Yıl Dönümü İçin Anma Programı Düzenlenecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve Birlik Vakfı işbirliğinde Seyyid Burhaneddin'in 781. vefat yıl dönümü dolayısıyla 4-5 Aralık tarihlerinde "Seyyid-i Sırdan" temasıyla anma programı düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyes Üniversitesi, Melikgazi Belediyesi, İl Müftülüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Seyyid Burhaneddin Hazretleri Hizmet Vakfı ve KCETAŞ'ın da katkılarıyla gerçekleştirilecek program 2 gün sürecek.

Programın ilk gününde 4 Aralık'ta saat 13.30'da Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda panel düzenlenecek.

5 Aralık Cuma günü saat 19.30'da ise Kadir Has Gösteri ve Sanat Merkezi'nde tasavvuf konseri ve sema mukabelesinde TRT Sanatçısı Ömer Faruk Güney ve Kasidehan Aziz Hardal Kayserilileri mest edecek.