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Seyyar Satıcı, Yolda Bulduğu Çantayı Sahibine Ulaştırdı

Seyyar Satıcı, Yolda Bulduğu Çantayı Sahibine Ulaştırdı
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Osmaniye'de seyyar satıcılık yapan İhsan Henno, yolda bulduğu içinde 33 bin lira olan çantayı polisin yardımıyla sahibine ulaştırarak örnek bir davranış sergiledi.

Osmaniye'de seyyar satıcı, yolda bulduğu içinde 33 bin lira olan çantayı, polisin yardımıyla sahibine ulaştırdı.

Kent merkezinde seyyar satıcılık yapan İhsan Henno, Hacı Osmanlı Camisi önündeki yolda çanta buldu. Çantanın içinde 33 bin lira olduğunu gören Henno, polis merkezine gitti.

Polis, daha önce kendilerine gelip içinde para olan çantasını kaybettiğini bildiren Bülent Yıldırım'ı arayarak merkeze davet etti.

Merkezde çantasını teslim alan Yıldırım, Henno'ya teşekkürlerini ileterek, "Allah razı olsun. Böyle güvenilir insan nadir bulunur." dedi.

Henno da insanlık görevini yaptığını, çantanın sahibine teslim edilmesinden mutlu olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Ümit Kahrıman - Güncel

osmaniye 3-sayfa Güncel Yaşam

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