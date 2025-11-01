Zabıtalar, seyyar satıcının arabasını almak isteyince olanlar oldu
Iğdır'da zabıta memurları, bir seyyar satıcının arabasını almaya çalıştı. Satıcı, aracını vermek istemeyince gergin anlar yaşandı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.
- Iğdır Belediyesi Zabıta memurları, Cumhuriyet Mahallesi Rıza Yalçın Caddesi'nde bir seyyar satıcının arabasını alarak belediye binasına götürdü.
- Seyyar satıcı, zabıta memurlarına arabasını vermeyi reddetti ve direndi.
- Olay, çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.
Ekiplere arabasını vermek istemeyen seyyar satıcı ile zabıta arasında yaşananlar, çevredekilerin cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Zabıta memurları, kendilerine direnen satıcıya rağmen arabayı belediye binasına götürdü. Seyyar satıcının ekiplere direndiği anlar, görüntüde yer aldı. Belediye yetkilileri olayla ilgili açıklama yapmadı.