Zabıtalar, seyyar satıcının arabasını almak isteyince olanlar oldu

Iğdır'da zabıta memurları, bir seyyar satıcının arabasını almaya çalıştı. Satıcı, aracını vermek istemeyince gergin anlar yaşandı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

  • Iğdır Belediyesi Zabıta memurları, Cumhuriyet Mahallesi Rıza Yalçın Caddesi'nde bir seyyar satıcının arabasını alarak belediye binasına götürdü.
  • Seyyar satıcı, zabıta memurlarına arabasını vermeyi reddetti ve direndi.
  • Olay, çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Iğdır Belediyesi Zabıta memurları ile aracını görevlilere vermek istemeyen seyyar satıcı arasında yaşananlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Iğdır merkez Cumhuriyet Mahallesi Rıza Yalçın Caddesi'nde zabıta memurları, caddede satış yapan kişinin seyyar arabasını almak istedi.

SEYYAR SATICI İLE ZABITALAR KARŞI KARŞIYA

Ekiplere arabasını vermek istemeyen seyyar satıcı ile zabıta arasında yaşananlar, çevredekilerin cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Zabıta memurları, kendilerine direnen satıcıya rağmen arabayı belediye binasına götürdü. Seyyar satıcının ekiplere direndiği anlar, görüntüde yer aldı. Belediye yetkilileri olayla ilgili açıklama yapmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSelim Demir:

yasaksa yasaktır nokta

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
